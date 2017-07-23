Бегу следом за Бертенс сделала победный дубль

Румынки Ирина Бегу и Иоана-Ралука Олару (1) стали чемпионками турнира в Бухаресте, обыграв в финале бельгийку Элисе Мертенс и голландку Деми Схурс (2) со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 20 минут. Чемпионки сделали четыре брейка и лишь раз отдали свою подачу.



Бегу ранее выиграла Бухарест в одиночном разряде, победив немку Юлию Гёргес в двух партиях — 6:3, 7:5. Таким образом, она, как и Бертенс в Гштааде, сделала победный дубль. Ирина завоевала пятый парный титул в карьере и первый с 2014 года. Для Олару это четвёртый парный титул в карьере.