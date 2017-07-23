Рублёв завоевал первый титул в карьере на турнирах ATP, став чемпионом Умага

Россиянин Андрей Рублёв (LL) стал чемпионом турнира в Умаге (Хорватия), уверенно обыграв в финале итальянца Паоло Лоренци — 6:4, 6:2. Напомним, что в финале квалификации этих соревнований Рублёв уступил венгру Аттиле Балажу со счётом 3:6, 5:7, но затем занял в основной сетке место снявшегося хорвата Борны Чорича.



Поединок продолжался 1 час 17 минут. Рублёв дважды подал навылет и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Лоренцо 2 эйса, 4 двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.



Для Андрея это был первый финал на уровне ATP. В ближайший понедельник россиянин впервые в карьере войдёт в топ-50 — он станет 49-й ракеткой мира. При этом ещё месяц назад Рублёв не входил в первую сотню. Он дебютировал в ней 26 июня, после выхода в четвертьфинал Галле.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого матча:

Онлайн-трансляция финала Умага Рублёв — Лоренци.