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Лоренци: надеюсь, для Андрея это первый из множества титулов

23 июля 2017, воскресенье. 22:48. Теннис

Итальянец Паоло Лоренци, уступивший россиянину Андрею Рублёву в финале турнира в Умаге (Хорватия) со счётом 4:6, 2:6, отдал должное сопернику и рассказал о своём отношении к этим соревнованиям.

«Поздравляю Андрея. Я надеюсь, что для него это первый из множества титулов. Мне очень нравится приезжать на этот турнир. Здесь много итальянцев, которые всегда здорово поддерживают. Спасибо физиотерапевту, который много помогал мне на этой неделе», — сказал Лоренци на корте во время церемонии награждения.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв
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