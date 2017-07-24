Иснер в третий раз стал чемпионом Ньюпорта, победив в финале Эбдена

Американец Джон Иснер (1) завоевал 11-й одиночный титул в карьере, став чемпионом турнира серии ATP 250 в Ньюпорте. В финале он обыграл австралийца Мэттью Эбдена (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).



Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Иснер сделал 17 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. У Эбдена было 7 эйсов и 4 двойные. Брейк-пойнтов австралийцу заработать не удалось.



Джон в третий раз победил в Ньюпорте. Ранее он первенствовал здесь в 2010 и 2012 годах.