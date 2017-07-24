Рублёв — 7-й теннисист в истории ATP, завоевавший титул в статусе «лаки-лузера»

Россиянин Андрей Рублёв стал седьмым «лаки-лузером» в истории, которому удалось завоевать титул на уровне ATP. Предыдущим «лаки-лузером», выигравшим турнир, был американец Раджив Рам в Ньюпорте-2009, который как раз сейчас, после поражения в первом круге Ньюпорта-2017, объявил о вероятном завершении одиночной части своей карьеры. Перед ним в качестве «лаки-лузера» титул в Загребе-2008 завоевал украинец Сергей Стаховский. Для всех троих эти трофеи были первыми в карьере в одиночном разряде.

Напомним, что Рублёв в финале квалификации Умага проиграл венгру Аттиле Балажу (3:6, 5:7), но попал в основную сетку после того, как снялся хорват Борна Чорич.