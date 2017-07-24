Павлюченкова опустилась на 13-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 24 июля россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 13-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 24 июля
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 4020.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3793.
4 (4). Винус Уильямс (США) — 3667.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3570.
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 3362.
8 (8). Каролина Возняцки (Дания) — 3216.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2837.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585.
11 (12). Елена Веснина (Россия) — 1725.
...
13 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1707.
33 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…
52 (51). Наталья Вихлянцева (Россия) — 740…
53 (52). Екатерина Макарова (Россия) — 739…
66 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 611…
72 (70). Евгения Родина (Россия) — 586…
124 (120). Мария Шарапова (Россия) — 310.