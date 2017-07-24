Рублёв поднялся на 49-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 24 июля победитель турнира в Умаге россиянин Андрей Рублёв поднялся на 49-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 24 июля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7465.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) – 6325.
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6140.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5075.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) – 3740.
9 (9). Милош Раонич (Канада) – 3310.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3160.
…
32 (33). Карен Хачанов (Россия) — 1249.
48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902.
49 (74). Андрей Рублёв (Россия) — 895.
71 (88). Андрей Кузнецов (Россия) – 680.
85 (76). Михаил Южный (Россия) – 605.
98 (92). Евгений Донской (Россия) — 549.