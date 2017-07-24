Бертенс: в финале я провела свой лучший матч на турнире в Гштааде

Голландка Кики Бертенс поделилась эмоциями после победы в финале турнира в Гштааде над эстонкой Анетт Контавейт со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

«Я провела здесь удивительную неделю. Корт был просто прекрасен, и в целом инфраструктура в Гштааде отличная. Мне здесь очень нравится. Я с нетерпением ждала возможности приехать сюда и побороться за победу. Рада, что в этот раз смогла сделать шаг вперёд. С каждым днём я играла всё лучше и в финале, думаю, провела свой лучший матч на турнире», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.