Контавейт: Бертенс заслужила победу, и я за неё очень рада

Эстонка Анетт Контавейт прокомментировала своё поражение от голландки Кики Бертенс в финале турнира в Гштааде со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

«Проигрывать всегда обидно, но, думаю, Кики сыграла отлично. Она заслужила победу, и я за неё очень рада. Если бы пришлось выбрать, кому мне проиграть на этой неделе, то я бы назвала Кики. Я чувствовала, что на этой неделе не демонстрировала идеальный теннис, но боролась в каждом матче. Думаю, я здорово действовала в ключевых моментах почти каждой встречи. Это придало мне уверенности. Я смогу найти немало позитивных моментов по итогам этой недели», — цитирует Контавейт официальный сайт тура.