Ларссон: лучшее окончание турнира в Гштааде нельзя и представить

Шведка Юханна Ларссон поделилась впечатлениями после победы на турнире в Гштааде в парном разряде. В финале она в паре с голландкой Кики Бертенс оказалась сильнее швейцарки Виктории Голубич и сербки Нины Стоянович — 7:6 (7:4), 4:6, [10:7].

«Играть с Кики всегда весело, а завоевание титула делает наше выступление ещё более прекрасным. Это была чудесная неделя здесь, в горах. Лучшее окончание и представить нельзя. Думаю, мы с Кики всегда здорово проводим время и стараемся прибавлять и добиваться максимума. Выступление в паре — это скорее бонус, но у нас всё получилось», — цитирует Ларссон официальный сайт тура.