Эбден: я расстроен, но в то же время очень доволен проведённой неделей

Австралийский теннисист Мэттью Эбден поделился впечатлениями после поражения от американца Джона Иснера в финале турнира в Ньюпорте со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

«Если честно, я не так уж сильно устал. Я точно проиграл не из-за проблем с физикой, и это здорово. Выход в финал — это вознаграждение за большую работу и те жертвы, на которые я пошёл. Я расстроен, но в то же время очень доволен проведённой неделей», — приводит слова Эбдена официальный сайт тура.

Джон в третий раз победил в Ньюпорте. Ранее он первенствовал здесь в 2010 и 2012 годах.