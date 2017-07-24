Лоренци: Рублёв замечательно играл всю неделю, в том числе в финале

Итальянец Паоло Лоренци, уступивший россиянину Андрею Рублёву в финале турнира в Умаге со счётом 4:6, 2:6, прокомментировал своё поражение. Для уроженца Москвы это первый титул на соревнованиях ATP в карьере.

«Андрей замечательно играл на протяжении всей недели, и в том числе в финале. У меня не получалось действовать достаточно разнообразно, потому что я играл медленнее. Накануне я потратил слишком много энергии. Было очень жарко и ощущалась сильная влажность», — приводит слова Лоренци официальный сайт тура.