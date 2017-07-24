Янкович и Чжэн Ушуан посетили приют для сирот в Нанчане

Сербка Елена Янкович и китаянка Чжэн Ушуан посетили приют для сирот в Нанчане перед стартом на местном теннисном турнире, сообщает официальный сайт тура. Теннисистки подарили детям мячи и другие подарки, а также помогли им сделать коллажи.

Фото доступно на официальном сайте WTA.

Бывшая первая ракетка мира, посеянная под шестым номером, стартует на турнире в Нанчане матчем с представительницей Китая Цзяци Кан, а Чжэн Ушуан, получившая «уайлд-кард», встретится со своей соотечественницей Сюнь Фанъин. Соревнования завершится 30 июля.