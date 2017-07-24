Джокович, вероятно, пропустит US Open и три турнира серии «Мастерс-1000»

Сербский теннисист Новак Джокович, досрочно завершивший борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за проблем с правым локтем, пропустит до 12 недель и, вероятнее всего, не сыграет на Открытом чемпионате США и трёх турнирах категории «Мастерс-1000» (Монреаль, Цинциннати, Шанхай), сообщает Sport Klub.

Врач Федерации тенниса Сербии Здеслав Милинкович подтвердил информацию о травме Новака и сообщил, что уроженец Белграда прошёл обследование в Торонто. Пока было принято решение операцию не делать.

На этой неделе бывшая первая ракетка мира проведёт пресс-конференцию в Белграде, на которой подробнее расскажет о своём состоянии.