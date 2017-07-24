Себальос и Штебе вышли во второй круг турнира в Гамбурге

Аргентинский теннисист Орасио Себальос вышел во второй круг турнира в Гамбурге, в двух сетах обыграв представителя Германии Даниэля Альтмайера (WC) со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Орасио дважды подал навылет и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Себальос поспорит с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) — Фернандо Вердаско (Испания, 7).

Гамбург. Мужчины. Первый круг

Седрик-Марсель Штебе (Германия, Q) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — 6:3, 6:4.