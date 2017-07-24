Шварцман и Ф. Майер пробились во второй круг турнира в Гамбурге

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (6) вышел во второй круг турнира в Гамбурге, в двух сетах обыграв представителя Австрии Андреаса Хайдер-Маурера со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Диего дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Шварцман поспорит с представителем Германии Седриком-Марселем Штебе (Q).

Гамбург. Мужчины. Первый круг

Флориан Майер (Германия) — Марко Чеккинато (Италия, LD) — 7:5, 6:2.