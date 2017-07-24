Видеообзор финального матча турнира в Умаге Рублёв — Лоренци

Россиянин Андрей Рублёв (LL) стал чемпионом турнира в Умаге (Хорватия), уверенно обыграв в финале итальянца Паоло Лоренци — 6:4, 6:2. В финале квалификации этих соревнований Рублёв уступил венгру Аттиле Балажу со счётом 3:6, 5:7, но затем занял в основной сетке место снявшегося хорвата Борны Чорича.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».

Для Андрея Рублёва это был первый финал на уровне ATP. В рейтинге ATP 19-летний россиянин впервые в карьере вошёл в топ-50 и расположился на 49-й позиции.