Пэн Шуай вышла во второй круг турнира в Нанчане, где может сыграть с Кудрявцевой

Китаянка Пэн Шуай (2) вышла во второй круг турнира в Нанчане, в трёх партиях одолев представительницу Японии Куруми Нару со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.
За выход в четвертьфинал Пэн Шуай поспорит с победительницей матча Алла Кудрявцева (Россия) — Тереза Мартинцова (Чехия).
Нанчан. Женщины. Первый круг
Хань Синьюнь (Китай) — Пиангтарн Плипыч (Таиланд, LL) — 6:1, 7:6 (8:6).
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Синьюй Гао (Китай) — 6:3, 7:6 (7:4).
Лю Фанчжу (Китай) — Ю Сяоди (Китай, Q) — 6:3, 1:6, 6:4.
Ван Цян (Китай, 4) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:4, 6:1.
Эри Ходзуми (Япония, Q) — Чжэн Сайсай (Китай, 7/WC) — 2:6, 6:2, 6:0.
Сюнь Фанъин (Китай, Q) — Чжэн Ушуан (Китай, WC) — 3:6, 7:5, 6:2.
Нао Хибино (Япония) — Чжан Кайлинь (Китай, LD) – 6:2, 3:6, 6:3.