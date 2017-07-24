Истомин вышел во второй круг турнира в Гштааде, обыграв Джустино

Представляющий Узбекистан теннисист Денис Истомин вышел во второй круг турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв итальянца Лоренцо Джустино, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 54 минуты. Истомин 5 раз подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Джустино 1 эйс и 4 ошибки на подаче.

Результаты других матчей первого круга

Норберт Гомбош (Словакия) — Таро Дэниэл (Япония) — 7:6 (10:8), 6:2.

Янник Ханфман (Германия, Q) — Факундо Багнис (Аргентина) — 6:2, 6:1.