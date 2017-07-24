Донской не сумел выйти во второй круг в Гамбурге, проиграв Штруффу

Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Гамбурге, в двух сетах уступив немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 11 минут. Донской четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки. На счету Штруффа шесть эйсов, одна ошибка на подаче и два брейка. Штруфф впервые выиграл у Донского, счёт в личном противостоянии соперников стал 2-1 в пользу россиянина.

За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Штруфф сыграет с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Леонардо Майер (Аргентина, LL).