Сахаров вышел во 2-й круг турнира в Гштааде и сыграет с Баутиста-Агутом

Представляющий Францию теннисист Глеб Сахаров вышел во второй круг турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв швейцарца Антуана Белье, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Матч продолжался 1 час 37 минут. Сахаров, начавший соревнования с квалификации, 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Белье 3 эйса, 5 ошибок на подаче и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Сахаров сыграет со второй ракеткой соревнований испанцем Роберто Баутиста-Агутом.