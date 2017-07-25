Севастова: условия в матче с Блинковой были очень тяжёлыми

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова (2) прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой в матче первого круга турнира в Бостаде со счётом 6:3, 6:1. Из-за дождя на шведских кортах в понедельник были сыграны только два матча первого круга.

«Сегодня условия были очень тяжёлыми, но я была готова играть. Я прекрасно двигалась, отлично начала поединок и сумела не менее хорошо его завершить. Я готова была играть на немного скользком от дождя покрытии, это нормально. Мячи из-за дождя тоже были тяжёлыми», — приводит слова Севастовой пресс-служба WTA.