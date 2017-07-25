Поражения Турсунова и Донского — в обзоре матчей 1-го круга турнира в Гамбурге

24 июля на турнире в Гамбурге были сыграны матчи первого круга. Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг, в двух сетах проиграв немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 3:6, 4:6. Дмитрий Турсунов в двух сетах уступил французу Бенуа Пэру со счётом 3:6, 2:6.

Француз Жиль Симон в трёх сетах обыграл немца Максимильяна Мартерера со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Представитель Германии Флориан Майер оказался сильнее итальянца Марко Чеккинато — 7:5, 6:2. Аргентинский теннисист Диего Шварцман в двух сетах обыграл представителя Австрии Андреаса Хайдер-Маурера со счётом 6:2, 6:3

Сетка турнира в Гамбурге.

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