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Тарпищев: в игре Рублёва появилась уверенность, которой не хватало в 2016 году

25 июля 2017, вторник. 09:08. Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал завоевание 19-летним россиянином Андреем Рублёвым первого титула на соревнованиях ATP. В финале турнира в Умаге уроженец Москвы обыграл итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:4, 6:2.

«Безусловно, победа Рублёва придаст ему морального спокойствия. В его игре появилась уверенность, которой ему так не хватало в прошлом году. Естественно, мы очень довольны результатом, он впервые попал в топ-50 рейтинга ATP. Это очень важно, так как это обеспечивает автоматическое попадание на все важные турниры, а значит, теперь у нас есть возможность полноценно планировать подготовку на протяжении всего сезона. Для тренировочного процесса очень важна стабильность.

Сейчас Рублёв находится в орбите мирового тенниса, среди ведущих мировых теннисистов, и, пожалуй, это главное на сегодня. Ну а результаты по качеству игры должны быть максимальными. Молодёжи сейчас не хватает стабильности, они ещё толком даже не играли в пятисетовых матчах. Большинство из них сыграло по 1-2 пятисетовых матча, а надо сыграть минимум 20. Тогда будут и стабильность, и результат. На сегодня мы довольны всеми нашими молодыми ребятами", — цитируют Тарпищева «Известия».

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Андрей Рублёв в 19 лет выиграл свой первый титул АТР. В таком же возрасте список побед открыли Марат Сафин и Евгений Кафельников.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Шамиль Тарпищев
Новости. Теннис
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