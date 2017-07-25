Доналдсон вышел во второй круг турнира в Атланте, Чхун Хён выбыл

Американский теннисист Джаред Доналдсон (8) вышел во второй круг турнира в Атланте, в двух сетах обыграв своего соотечественника Эрнесто Эскобедо со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 57 минут. Джаред дважды подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Доналдсон поспорит с победителем матча Тейлор Фритц (США, WC) — Кристофер Юбэнкс (США, WC).

Атланта. Мужчины. Первый круг

Лукаш Лацко (Словакия) — Томас Фаббьяно (Италия) — 6:1, 6:2.

Томми Пол (США, Q) — Чхун Хён (Южная Корея, 7) — 6:4, 2:6, 3:6.

Кентен Алис (Франция, Q) — Стефан Козлов (США, Q) — 7:5, 7:6 (9:7).