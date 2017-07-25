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Доналдсон вышел во второй круг турнира в Атланте, Чхун Хён выбыл

25 июля 2017, вторник. 09:10. Теннис

Американский теннисист Джаред Доналдсон (8) вышел во второй круг турнира в Атланте, в двух сетах обыграв своего соотечественника Эрнесто Эскобедо со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 57 минут. Джаред дважды подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Доналдсон поспорит с победителем матча Тейлор Фритц (США, WC) — Кристофер Юбэнкс (США, WC).

Атланта. Мужчины. Первый круг

Лукаш Лацко (Словакия) — Томас Фаббьяно (Италия) — 6:1, 6:2.
Томми Пол (США, Q) — Чхун Хён (Южная Корея, 7) — 6:4, 2:6, 3:6.
Кентен Алис (Франция, Q) — Стефан Козлов (США, Q) — 7:5, 7:6 (9:7).

Атланта 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 04:10 МСК
Эрнесто
Эскобедо
Джаред
Доналдсон
3:6 1:6
Атланта 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 00:20 МСК
Лукаш
Лацко
Томас
Фаббьяно
6:1 6:2
Атланта 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 01:45 МСК
Чхун
Хён
Томми
Пол
6:4 2:6 3:6
Атланта 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 04:15 МСК
Стефан
Козлов
Кентен
Алис
5:7 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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