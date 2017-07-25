Гоффен: хочу провести как можно больше матчей в Гштааде

Бельгийский теннисист Давид Гоффен поделился ожиданиями от турнира в Гштааде, на котором он посеян под первым номером. Во втором круге соревнований 26-летний уроженец Рокура поспорит либо с россиянином Михаилом Южным, либо с представителем Молдавии Раду Алботом.

«Я очень рад вернуться в Гштаад. Я стараюсь найти свою форму и хочу провести как можно больше матчей, чтобы вернуться на прежний уровень. Мне важно вновь принимать участие в соревнованиях», — приводит слова Гоффена официальный сайт ATP-тура.