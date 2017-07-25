Иснер оплатил корм для животных за эйсы, которые выполнил в Ньюпорте

Американский теннисист Джон Иснер перед стартом на турнире в Ньюпорте объявил о своём участии в благотворительной акции. Он пообещал оплатить по 10 упаковок корма для животных из приюта за каждый эйс, выполненный им на этих соревнованиях. В итоге Джон стал победителем турнира, обыграв в финале представителя Австралии Мэттью Эбдена со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

За весь турнир Иснер выполнил 65 подач навылет и, как и обещал, оплатил 650 упаковок корма для животных. Об этом теннисист сообщил в своём «твиттере».