Пол: успехи ровесников заставляют меня работать ещё усерднее

20-летний американец Томми Пол поделился впечатлениями после победы над Чхун Хёном из Южной Кореи в первом круге турнира в Атланте со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

«Мне нужно было отыгрываться во втором сете. Думаю, я проделал отличную работу. У соперника были шансы в начале той партии, но мне очень помогла хорошая физическая подготовка. Это большая победа для меня. Я очень рад, что вернусь на корт в среду. Надеюсь, одержать свою вторую победу в году.

Я родом из Северной Каролины, поэтому очень люблю приезжать сюда. У меня здесь много друзей. Здорово, что мои ровесники добиваются успеха в туре. Это заставляет меня работать ещё усерднее. Если они могут сделать это, то почему бы и мне не повторить?" — цитирует Пола официальный сайт тура.