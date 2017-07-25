В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Гамбурге, в котором сыграют россиянин Андрей Кузнецов и представитель Уругвая Пабло Куэвас (2). Соперники встречались на Уимблдоне 2016 года. Победу в том матче одержал Андрей со счётом 6:3, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Куэвас в Гамбурге.

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге поспорит с представителем Германии Флорианом Майером.