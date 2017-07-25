Габашвили: Рублёв был на одном уровнем со Зверевым, а потом остановился

Россиянин Теймураз Габашвили оценил потенциал представителей нового поколения российского тенниса — Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Даниила Медведева.

«Конечно, я знаю этих ребят, потому что они родом из России. Я познакомился с Андреем, ещё когда он был совсем юным игроком. Также я знаком с Кареном Хачановым. Огромный потенциал Андрея был заметен давно. Он выиграл свой первый матч на турнире ATP в 16 или 17 лет. Он был на одном уровне с Александром Зверевым. Затем он остановился. Было очень жаль, что он не добивался успехов. Но сейчас, надеюсь, Андрей возвращается. Теперь ему будет сложнее. Он добился своего лучшего рейтинга, вошёл в топ-50, завоевал свой первый титул. Он обретает уверенность в себе, выполняет прекрасные удары. Рублёв очень талантлив.

Карен тоже очень молод, он входит в топ-50, почти попал в топ-30. Также у нас есть молодой Медведев, входящий в топ-50. Приятно видеть такую картину после долгого перерыва, когда у нас не было отличных игроков. Надеюсь, эти ребята смогут подняться как можно выше в рейтинге. Конечно, я буду помогать им психологически и во всё остальном, если им потребуется моя помощь», — рассказал Габашвили в интервью американскому журналисту Парсе Немати.