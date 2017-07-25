Возняцки: я постараюсь выиграть турнир в Бостаде

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась ожиданиями от турнира в Бостаде (Швеция), на котором она посеяна под первым номером. В стартовом раунде экс-лидер рейтинга WTA сыграет с представительницей Франции Полин Пармантье.

«В первом круге мне предстоит встретиться с сильной соперницей, которая любит играть на грунте. Я просто очень рада находиться здесь и иметь возможность сыграть перед заполненными трибунами. Я постараюсь выиграть этот турнир», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA-тура.