Пэн Шуай: было нелегко проводить первый матч на харде после травяного сезона

Китаянка Пэн Шуай поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Нанчане над представительницей Японии Куруми Нарой со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

«Было нелегко проводить свой первый матч на харде после травяного сезона. В Нанчане очень жарко, так что пришлось непросто. Это было хорошее испытание для меня, настоящая битва. Я знаю, что встречалась с Куруми раньше. Она настоящий боец. Помню, как я проиграла ей на Australian Open. Тогда тоже было очень жарко, так что условия были похожи.

Во втором сете я вела 4:2, но затем старалась торопить события. Куруми сражалась и взяла вторую партию. Но такое в теннисе бывает. Надеюсь, в следующий раз я сыграю увереннее и лучше справлюсь с жарой. Я очень рада победе в первом круге. Теперь я хочу отдохнуть перед сражением во втором раунде», — цитирует Пэн Шуай официальный сайт тура.