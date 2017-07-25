В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Гамбурге, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов (3) и представитель Германии Рудольф Моллекер (Q). Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Моллекер в Гамбурге.

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге поспорит либо с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой, либо с представителем Великобритании Аляжем Бедене.