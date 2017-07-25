Козлова, Крунич, Мертенс и Рус вышли во второй круг турнира в Бостаде

Украинка Катерина Козлова (Q) пробилась во второй круг турнира в Бостаде, одолев шведку Мирьям Бьёрклунд (WC) со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Катерина трижды подала навылет и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Козлова поспорит с победительницей матча Мона Бартель (Германия) — Юханна Ларссон (Швеция, 9).

Бостад. Женщины. Первый круг

Аранча Рус (Нидерланды, Q) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:2, 6:3.

Элисе Мертенс (Бельгия) — Ирина Бара (Румыния, Q) — 6:2, 4:6, 6:2.

Александра Крунич (Сербия) — Корнелия Листер (Швеция, Q) — 6:1, 6:2.