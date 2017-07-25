Южный в трёх сетах проиграл Алботу на старте турнира в Гштааде

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Гштааде, в трёх партиях уступив представителю Молдавии Раду Алботу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. Уроженец Москвы трижды подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Раду 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гштааде Албот поспорит с лидером посева представителем Бельгии Давидом Гоффеном. Эта встреча состоится 26 июля.