Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Южный в трёх сетах проиграл Алботу на старте турнира в Гштааде

25 июля 2017, вторник. 15:27. Теннис

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Гштааде, в трёх партиях уступив представителю Молдавии Раду Алботу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. Уроженец Москвы трижды подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Раду 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гштааде Албот поспорит с лидером посева представителем Бельгии Давидом Гоффеном. Эта встреча состоится 26 июля.

Гштаад (м) 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 11:05 МСК
Михаил
Южный
Раду
Албот
6:4 6:7 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Михаил Южный
Новости. Теннис
25 июля 2017, вторник
15:27 Южный в трёх сетах проиграл Алботу на старте турнира в Гштааде
14:42 Козлова, Крунич, Мертенс и Рус вышли во второй круг турнира в Бостаде
14:32 Кузнецов одолел второго номера посева Куэваса на старте турнира в Гамбурге
14:31 Кафельников: если Рублёв прибавит в физике, то добьётся большего, чем я и Сафин
13:07 Суарес-Наварро разгромила Паолини на старте турнира в Бостаде
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Моллекер в Гамбурге
11:39 Пэн Шуай: было нелегко проводить первый матч на харде после травяного сезона
11:31 Возняцки: я постараюсь выиграть турнир в Бостаде
10:53 Шарапова помогла «Орандж Каунти Брейкерс» одержать победу в матче WTT
10:42 Габашвили: Рублёв был на одном уровне со Зверевым, а потом остановился
10:06 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Куэвас в Гамбурге
10:04 Пол: успехи ровесников заставляют меня работать ещё усерднее
09:34 Ушёл из жизни член Зала теннисной славы Роуз
09:18 Иснер оплатил корм для животных за эйсы, которые выполнил в Ньюпорте
09:10 Гоффен: хочу провести как можно больше матчей в Гштааде
09:10 Доналдсон вышел во второй круг турнира в Атланте, Чхун Хён выбыл
09:08 Тарпищев: в игре Рублёва появилась уверенность, которой не хватало в 2016 году
03:30 Поражения Турсунова и Донского — в обзоре матчей 1-го круга турнира в Гамбурге
00:54 Севастова: условия в матче с Блинковой были очень тяжёлыми
00:41 Феррер: у Шараповой есть шанс вернуться на вершину
24 июля 2017, понедельник
21:13 Сахаров вышел во 2-й круг турнира в Гштааде и сыграет с Баутиста-Агутом
20:43 Эррани вышла во второй круг в Бостаде, взяв верх над Корпач
20:02 Донской не сумел выйти во второй круг в Гамбурге, проиграв Штруффу
19:47 Истомин вышел во второй круг турнира в Гштааде, обыграв Джустино
18:41 Симон вышел во второй круг турнира в Гамбурге, обыграв Мартерера
17:55 Кудрявцева и Ар. Родионова вышли во второй круг турнира в Нанчане в паре
17:39 Блинкова взяла у Севастовой только 4 гейма в Бостаде
17:16 Турсунов не сумел выйти во второй круг турнира в Гамбурге
16:48 Пэн Шуай вышла во второй круг турнира в Нанчане, где может сыграть с Кудрявцевой
16:29 Видеообзор финального матча турнира в Умаге Рублёв — Лоренци
15:50 Шварцман и Ф. Майер пробились во второй круг турнира в Гамбурге
14:09 Себальос и Штебе вышли во второй круг турнира в Гамбурге
13:19 Джокович, вероятно, пропустит US Open и три турнира серии «Мастерс-1000»
12:59 Янкович и Чжэн Ушуан посетили приют для сирот в Нанчане
12:29 Рублёв: когда я впервые увидел игру Надаля, то начал подражать ему
11:40 Лоренци: Рублёв замечательно играл всю неделю, в том числе в финале
10:59 Эбден: я расстроен, но в то же время очень доволен проведённой неделей
10:05 Гёргес: во втором сете я вела с брейком, но Бегу оказывала большое давление
09:44 Бегу: никогда не думала, что могу завоевать два трофея за одну неделю
09:41 Ларссон: лучшее окончание турнира в Гштааде нельзя и представить
09:30 Контавейт: Бертенс заслужила победу, и я за неё очень рада
09:23 Бертенс: в финале я провела свой лучший матч на турнире в Гштааде
09:22 Рублёв занял третью строчку в чемпионской гонке U21
09:13 Рублёв поднялся на 38-ю позицию в чемпионской гонке ATP
09:12 Рублёв поднялся на 49-ю строчку в рейтинге ATP
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017