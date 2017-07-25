Хачанов вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Россиянин Карен Хачанов (3) вышел во второй круг турнира в Гамбурге, обыграв представителя Германии Рудольфа Моллекера (Q) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Первая ракетка России 7 раз подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Моллекер в Гамбурге.

За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Хачанов поспорит либо с представителем Великобритании Аляжем Бедене, либо с доминиканцем Хосе Эрнандес-Фернандесом (LL).