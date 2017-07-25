Янкович пробилась во второй круг турнира в Нанчане, Дияс выбыла

Сербка Елена Янкович (6) вышла во второй круг турнира в Нанчане, обыграв представительницу Китая Цзяци Кан (Q) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

За выход в четвертьфинал бывшая первая ракетка мира поспорит с ещё одной китаянкой Лу Цзинцзин (Q), которая одолела Зарину Дияс из Казахстана — 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).

Нанчан. Женщины. Первый круг

Ван Яфань (Китай, WC) — Мию Като (Япония) — 6:1, 6:4.

Арина Родионова (Австралия) — Дуань Инъин (Китай, 5) — 7:5, 6:4.

Чжу Линь (Китай) — Риса Одзаки (Япония, 8) — 6:0, 7:5.