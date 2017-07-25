Сеть магазинов посчитала непристойной обложку журнала с обнажённой С. Уильямс

В ряде магазинов американской сети Gelson’s Market обложка августовского выпуска журнала Vanity Fair с обнажённой Сереной Уильямс, находящейся на седьмом месяце беременности, была сочтена непристойной, сообщает AdWeek. Администрация магазина сначала стала прикрывать обложку листом бумаги по просьбам покупателей, а затем переместила стенд с новым выпуском журнала подальше от касс.

Фото доступно в «инстаграме» писателя и продюсера Берта Кирнса.

Ранее 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» подтвердила, что планирует вернуться в тур после родов.