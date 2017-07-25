Долгополов проиграл Монтейро на старте турнира в Гштааде

Украинец Александр Долгополов в первом круге турнира в Гштааде уступил бразильцу Тьяго Монтейро со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 51 минуту. 28-летний уроженец Киева, занимающий 67-е место в рейтинге АТР, реализовал 2 брейк-пойнта из 9, проиграв столько же геймов на своей подаче. Александр трижды подал навылет при 2 двойных ошибках, а его оппонент сделал 14 эйсов и 8 двойных.

За выход в четвертьфинал 23-летний Монтейро поспорит либо с голландцем Робином Хасе (6), либо с аргентинцем Ренсо Оливо.