Хаас проиграл Киккеру на старте соревнований в Гамбурге

Экс-вторая ракетка мира немец Томми Хаас (WC) не сумел пробиться во второй круг турнира в Гамбурге, уступив аргентинцу Николасу Киккеру со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. 24-летний уроженец Мерло, занимающий 96-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Томми трижды подал навылет при 2 двойных.

Следующим соперником Киккера станет француз Бенуа Пэр (5), ранее переигравший россиянина Дмитрия Турсунова.