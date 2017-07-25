Кузнецов: рад, что не сдался после поражения в первом сете

Россиянин Андрей Кузнецов поделился впечатлениями от победы над уругвайцем Пабло Куэвасом со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в первом круге турнира в Гамбурге.

«Я знал, что это не будет лёгкий матч, потому что Пабло здорово играет на грунте. В первой партии мне немного не везло, но я рад, что не расстроился и не опустил рук. Я продолжал сражаться и доволен тем, как сыграл. Я понимал, что должен агрессивно играть на приёме. Ждал свои шансы, особенно когда он исполнил три или четыре вторые подачи при счёте 5:4 в мою пользу в третьей партии», — приводит слова Кузнецова официальный сайт АТР.