Рублёв взял 4 гейма у Кольшрайбера в первом круге турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублёв в первом круге турнира в Гамбурге уступил немцу Филиппу Кольшрайберу со счётом 3:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 11 минут. 19-летний москвич, занимающий 49-е место в рейтинге АТР и победивший на прошлой неделе на соревнованиях в Умаге, реализовал 1 брейк-пойнт из 7, проиграв 5 геймов на своей подаче. Филипп исполнил 6 эйсов при 1 двойной ошибке, а Андрей записал в актив 1 подачу навылет при 2 двойных.

За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с французом Жилем Симоном (4).