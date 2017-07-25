Возняцки: болельщики помогают чувствовать себя в Бостаде как дома

Датчанка Каролина Возняцки, переигравшая в первом круге турнира в Бостаде француженку Полин Пармантье со счётом 6:3, 3:6, 6:2, рассказала, что помогло ей добиться успеха.

«Игра на грунте сильно отличается от игры на траве, поэтому матч получился довольно трудным. Конечно, мне было очень приятно играть перед шведскими и датскими болельщиками, который здорово поддерживали меня. Я чувствовала себя как дома», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.

В следующей встрече Каролина сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.