Эдмунд, Янг и Жазири выиграли матчи первого круга турнира в Атланте

Британец Кайл Эдмунд (5) начал выступление на турнире в Атланте с победы над киприотом Маркосом Багдатисом со счётом 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Следующим оппонентом 22-летнего уроженца Йоханнесбурга, занимающего 45-е место в рейтинге АТР, станет либо немец Петер Гоёвчик, либо аргентинец Гидо Пелья.

В других поединках дня американец Дональд Янг (6) уверенно переиграл своего соотечественника Тима Смычека (Q) со счётом 6:4, 6:2, а тунисец Малек Жазири одержал волевую победу над американцем Райлли Опелкой (WC) — 5:7, 7:6 (16:14), 6:1.