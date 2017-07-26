Ар. Родионова: знала, что в матче с Дуань Инъин придётся потратить немало сил

Представительница Австралии Арина Родионова поделилась впечатлениями после победы над китаянкой Дуань Инъин в первом круге турнира в Нанчане со счётом 7:5, 6:4.

«Матч проходил в очень сложных условиях, ощущалась сильная влажность. Я уже дважды встречалась с Дуань в этом году и в обоих матчах проиграла 6:7 в третьем сете. Я знала, что будет нелегко и придётся потратить немало сил. Я была готова к этому. Думаю, сегодня нам обеим было непросто. Рада, что смогла пробиться дальше», — цитирует Родионову официальный сайт тура.