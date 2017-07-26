Хаас: это очень грустный момент. Я провёл свой последний матч в Гамбурге

Экс вторая ракетка мира немецкий теннисист Томми Хаас поделился эмоциями после поражения в первом круге турнира в Гамбурге от аргентинца Николаса Киккера со счётом 5:7, 2:6. 38-летний уроженец Гамбурга завершит карьеру по окончании сезона.

«Конечно, это очень грустный момент. Я провёл свой последний матч в Гамбурге. Я бы хотел сыграть немного лучше, так, как позволял мой потенциал. Но Николас Кикер не предоставил мне шанса», — приводит слова Хааса официальный сайт тура.

Следующим соперником Киккера станет француз Бенуа Пэр.