Кольшрайбер: в матче с Рублёвым я почти не допускал ошибок

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге турнира в Гамбурге со счётом 6:3, 6:1. 19-летний москвич, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, на минувшей неделе стал победителем турнира в Умаге.

«Я остался очень доволен своей игрой. Я действовал уверенно и почти не допускал ошибок», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гамбурге Кольшрайбер поспорит с французом Жилем Симоном.