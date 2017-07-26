Виландер: я ценю честность Томича

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер признался, что понимает австралийца Бернарда Томича, который был раскритикован за своё признание на Уимдблоне. После поражения от немца Миши Зверева в первом круге Уимблдона Томич сказал, что недостаточно уважает теннис и считает его скучным.

«Бернард старается объяснить, что он чувствует. Я гарантирую, что на Уимблдоне все испытывали те же ощущения, что и Томич. Я ценю его честность. Нам вообще нужно больше честности в теннисе, и очень тяжело видеть, что СМИ делают с теми, кто говорит честно.

Все устают или чувствуют моральное опустошение, но большинство игроков не так честны, как Томич. У них есть спонсоры, которых нужно делать счастливыми, они хотят, чтобы в туре все были счастливы», — цитирует Виландера Tennis World USA.