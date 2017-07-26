Сербская теннисистка Александра Крунич вышла в четвертьфинал турнира в Бостаде, в двух партиях обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову (LL) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Александра 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Бостаде Крунич поспорит с победительницей противостояния Карла Суарес-Наварро (Испания, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия).