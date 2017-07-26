В 16:00 по московскому времени начнётся поединок второго круга турнира в Гамбурге, в котором сыграют представитель Германии Флориан Майер и россиянин Андрей Кузнецов. Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Ф. Майер — Кузнецов в Гамбурге.

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал турнира в Гамбурге поспорит либо с аргентинцем Диего Шварцманом (6), либо с представителем Германии Седриком-Марселем Штебе (Q).